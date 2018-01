Top 14: Boudjellal (Toulon) officialise le départ en fin de saison de Vermeulen

Le troisième ligne centre de Toulon, Duane Vermeulen (c), lors du match de Top 14 contre Brive, à Amédé Domenech, le 6 janvier 2018DIARMID COURREGES

Le président de Toulon Mourad Boudjellal a officialisé mercredi le départ à la fin de la saison du numéro 8 international sud-africain Duane Vermeulen, qui sera remplacé "par un joueur de classe internationale", probablement le All Black Jerome Kaino.

Vermeulen (31 ans, 39 sél.), arrivé fin 2015 au RCT, est annoncé du côté des Stormers, la province du Cap qui évolue en Super Rugby.

"Vermeulen part, il sera remplacé par un joueur de classe internationale qu'on officialisera dans les 48h. Duane part car il veut préparer la Coupe du monde (2019 au Japon), on lui a proposé un contrat qui correspondait à son temps de travail" a déclaré Boudjellal en conférence de presse.

Le président varois a laissé entendre qu'il a proposé à Vermeulen une proposition de prolongation à la baisse, compte tenu de ses nombreuses absences à venir en sélection.

"On ne l'aurait pas eu la moitié de l'année, sur 24 mois de contrat il aurait été présent au club 11 mois. On lui a fait une belle proposition, mais il veut rentrer au pays et son sélectionneur compte sur lui. Je respecte ça. Les joueurs ne nous appartiennent pas" ainsi expliqué Boudjellal.