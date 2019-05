Top 14: Falgoux prolonge à Clermont jusqu'en 2023

Le pilier gauche international Étienne Falgoux (3 sélections) a prolongé jusqu'en 2023 à l'ASM Clermont Auvergne, a annoncé mardi le club qui l'a formé.

"Nous avons vu Étienne grandir, progresser et s’épanouir. Le conserver faisait partie de nos priorités", explique le directeur sportif Franck Azéma sur le site du club.

Le jeune Auvergnat, natif de Besse (Puy-de-Dôme), "incarne ce profil de pilier moderne avec une excellente assise en mêlée fermée et plus généralement dans le secteur de la conquête mais aussi un rôle très actif dans le jeu de mouvement que nous cherchons à produire", se félicite-t-il, ajoutant que "de plus, son éthique de travail est irréprochable".

Formé à l'ASM, Falgoux (1,82 m, 108 kg) a été champion de France Espoirs 2014, champion de France en 2017 et vainqueur du Challenge européen en 2019.

Cette saison, il a disputé 26 matches avec l’ASM dont 18 comme titulaire) et ses trois premiers matches en équipe de France dont 1 comme titulaire.