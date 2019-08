Top 14: Le Sud-Africain Visagie rejoint Toulouse comme joker Coupe du monde

Le talonneur sud-africain Jaco Visagie a été recruté comme joker Coupe du monde par le Stade Toulousain, a annoncé vendredi le club champion de France.

Visagie (1,88 m, 105 kg), 27 ans, s'est imposé en Super Rugby avec les Bulls à Pretoria et avait débarqué en Europe la saison dernière sous forme de prêt à Gloucester (Angleterre), club que Toulouse retrouvera en Coupe d'Europe.

"La dimension physique et la capacité" de percer les lignes font de Visagie un atout majeur pour ce début de saison, a souligné le club toulousain

"Son expérience du haut niveau et sa faculté d'adaptation apporteront, à n'en pas douter, une plus-value au pack toulousain version 2019-2020", a-t-il ajouté.

Un accord entre le joueur sud-africain et le club haut-garonnais avait été trouvé depuis quelques jours, mais l'arrivée a tardé en raison de problèmes administratifs. Mardi le Stade Toulousain attendait ainsi son visa, selon le manageur du haut niveau Jérôme Cazalbou.

Visagie est le second joker coupe du monde au poste de talonneur après le Japonais Takeshi Hino (1,72 m, 100 kg) mis à l'essai pendant une semaine et finalement retenu

Takeshi Hino et Jaco Visagie vont compléter un poste pour lequel le Stade Toulousain était en pénurie. Il a perdu récemment Guillaume Marchand, victime d'une fracture d'une pommette, n'attend le retour de son frère et capitaine Julien, blessé (ligaments croisés) lors du dernier Tournoi des VI nations, qu'à la mi-octobre, et doit aussi se passer de Peato Mauvaka, retenu en équipe de France pour la Coupe du monde.