Top 14: Montpellier confirme le recrutement de Goosen pour 3 ans

Montpellier a confirmé jeudi le recrutement, avec un contrat de trois ans, du trois-quarts polyvalent sud-africain Johannes Goosen. qui avait quitté de façon rocambolesque le Racing 92 à l'automne 2016 avant le terme de son bail.

"Le Racing 92 et le Montpellier Hérault Rugby sont parvenus à une transaction relative au transfert de Johannes Goosen vers le MHR pour la saison 2018-2019. Le demi d'ouverture et arrière international sud-africain (....), s'est engagé avec le MHR pour une durée de trois ans", a indiqué le club héraultais dans un communiqué.

Selon rugbyrama.fr et lequipe.fr, Montpellier a déboursé quelque 1,5 millions d'euros pour racheter le contrat de Goosen, lié jusqu'en 2020 avec le Racing.

Goosen, meilleur joueur du Top 14 et champion de France en 2015-16, avait prétexté la signature d'un contrat à durée indéterminée (CDI) dans une société sud-africaine dans le but de rendre caduc son contrat à durée déterminée (CDD) de joueur avec le Racing afin, selon plusieurs médias, de rebondir dans un autre club.

Son dernier match remonte au 5 novembre 2016, contre... Montpellier (21-9 pour le Racing).

"L'exécution de cette transaction mettra un terme au différend relatif aux circonstances dans lesquelles Johannes Goosen a cessé d'exécuter son contrat au Racing 92 avant le terme de celui-ci", a précisé Montpellier dans son communiqué.

A l'aube de la prochaine saison, Goosen, âgé de 25 ans et international sud-africain (12 sélections), n'aura pas joué le moindre match pendant plus d'un an et demi.

Le leader du Top 14, désormais dirigé par le néo-zélandais Vern Cotter, affiche un peu plus son ambition avec le recrutement de Goosen et garde, selon des sources proches du club, un œil sur un autre joueur de talent, l'arrière international écossais des Glasgow Warriors, Stuart Hogg.