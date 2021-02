Émouvant: Philippe et Lorena se retrouvent à Marseille après un an d'éloignement à cause du coronavirus (vidéo)

Philippe et Lorena, un couple franco-chilien, est enfin réuni. Le couple qui ne s'est pas vu durant près d'un an à cause de la crise sanitaire a pu se retrouver à Marseille. Le Français a confié ses impressions avant de revoir la femme de sa vie.

"Pour moi, le plus dur, c’est de ne pas pouvoir l’embrasser, c’est ça le plus dur. Je suis quelqu’un de très tactile donc j’ai absolument besoin de l’avoir dans mes bras. Pour moi, c’était ça le plus dur, et puis aussi de pouvoir se parler en face-à-face", a confié l'homme de 58 ans avant de se rendre à l'aéroport de Marignane.

Lorena a pu quitter Santiago pour rejoindre l'homme de sa vie grâce à un laissez-passer. "Le fameux sésame qui permet à Lorena de venir en France... Et croyez moi ça fait plaisir de le tenir entre mes mains", a dit Philippe. Ce dernier déplore que l’administration se soit immiscée dans sa vie de manière assez intrusive. Mais ce dernier comprend que " n’étant ni mariés, ni pacsés, ni concubins, il faille prouver qu’on est réellement un véritable couple."



"C'était l'épreuve du feu et Philippe, il y a eu des jours où il se réveillait en pleine nuit, parce qu'il est difficile d'être à distance si longtemps", a confié la femme de 53 ans avant de revoir Philippe. "J'ai encore l'estomac noué, je suis nerveuse, j'espère que tout se passera bien et que je puisse retrouver Philippe, et ma famille parce que j'ai deux familles", a dit Lorena avant de monter dans l'avion.

Avant d'arriver jusqu'à lui, la Chilienne a dû passer à la fois la police des frontières à Santiago et la police des frontières à Paris. C'est avec beaucoup d'émotion que Philippe et Lorena se sont enlacés et embrassés dans le hall des arrivées de l'aéroport.