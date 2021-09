Touchée par le sort des sinistrés liégeois, une association parisienne leur offre des meubles neufs

Une association parisienne, touchée par le sort des sinistrés des inondations en Wallonie, a décidé de récolter et d'offrir des meubles neufs. Un camion est arrivé à Liège, et près de 340 familles pourront bénéficier de ce mobilier.

Un stock très attendu des bénévoles, mais surtout des sinistrés. Plus d'un millier de kilomètres pour acheminer de quoi remeubler leur habitation. 400 pièces au total venues de Nice. Des meubles neufs achetés grâce aux dons et au fond de solidarité de l'association.

"Il y a des petits meubles bas, des lits, des tables, chaises. On a des armoires de salles de bain, des armoires pour la cuisine", raconte Fabienne Stasse, coordinatrice du projet "Partagence" en Belgique.

Ce stock, c'est aussi le résultat d'une collaboration franco-belge. L'idée, c'est d'assembler des forces et des idées communes pour aider 340 familles grâce à cette association française centrée sur de la post urgence. De l'aide à plus long terme, le projet va encore plus loin.

"Un parrainage de maison que nous essayons de développer ici en Belgique. C'est quelque chose qui est assez rare et qui est assez innovant malgré tout où on demande à des entreprises de parrainer une, deux, trois, cinq, dix maisons à 500 euros la maison. Et nous Partagence, on double cette mise", explique Claude Frégeac, responsable du projet "Partagence".



Les meubles seront redistribués aux familles en fonction des besoins de chacune.