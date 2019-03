Tragique découverte en France: à 2 ans et demi, il ne pèse que 5 kilos et vit au milieu de détritus

A deux ans et demi, il ne mesure que 67 centimètres et ne pèse que 5 kilos... Un enfant a été découvert dans un état de santé très préoccupant par des gendarmes dans une maison située dans les Vosges. Tout part d'un signalement émis il y a quelques semaines. Des personnes dénoncent aux autorités un cas de négligence infantile. Rendus sur place, les gendarmes constatent une "situation innommable", rapporte le quotidien.

L'enfant vit dans des détritus, et au milieu d'excréments. "On se serait cru dans un bidonville en Inde", rapporte une source au journal. L'habitation abrite ses parents ainsi que l'un de ses frères. Le petit garçon est tellement faible qu'il ne parvient pas à s'asseoir ni à tenir sa tête. Signe d'une dénutrition sévère, son corps a développé du duvet. "Dans le monde médical, on considère que ce fameux duvet est l’ultime moyen de défense du corps humain contre le froid", précise le journal.

Compte tenu de son état de santé, il a été immédiatement hospitalisé. Une information judiciaire a été ouverte. Après une mise en examen, les parents ont été placés sous contrôle judiciaire. A sa sortie de l'hôpital, leur enfant trouvera une place dans un établissement spécialisé.