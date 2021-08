Trois corps de nouveaux-nés découverts dans un garage de la Sarthe: "Pas de certitude sur leur âge, l'ancienneté de leur naissance", indique le parquet

Une information judiciaire a été ouverte pour homicide volontaire sur mineur de moins de 15 ans après la découverte de trois corps de nouveaux-nés dans l'annexe d'une maison à Mézeray (Sarthe), a annoncé mercredi à l'AFP le parquet du Mans.



"En l'état des suspicions, une information judiciaire a été ouverte contre X ce jour du chef d'homicide volontaire sur mineur de moins de 15 ans", a indiqué le parquet du Mans, précisant que les médecins légistes avaient identifié trois corps de nouveaux-nés, dont l'âge reste à déterminer.



La découverte macabre a été faite lundi. Un homme de 40 ans vivant à Mézeray a contacté la gendarmerie de la Sarthe après avoir découvert, "dissimulés dans une annexe de la propriété qu'il occupait depuis plusieurs années les restes d'au moins un corps décomposé", avait indiqué mardi le parquet dans un communiqué. L'enquête a été confiée à la compagnie de gendarmerie de la Flèche.

Des enfants nés et non pas des fœtus



Un juge d'instruction a été saisi mercredi. "Le premier des actes qui va être accompli par le juge d'instruction ce seront des expertises aux fins d'identifier les enfants, en comparant les ADN prélevés à l'ensemble des ADN des proches, des personnes qui ont occupé les lieux", a précisé le parquet à l'AFP.



"Il s'agit de trois (corps, ndlr), ce chiffre a été confirmé par les médecins légistes. Mais nous n'avons pas de certitude sur leur âge, l'ancienneté de leur naissance. A priori, mais cela fera encore l'objet d'expertises au vu de l'état de dégradation des corps, les experts évoquent des enfants nés et non pas des foetus", a ajouté le parquet.



"L'ensemble des personnes qui ont contribué à la découverte ont été entendues. En l'état, il n'y a eu ni garde à vue ni mesure coercitive. L'enquête ne fait que débuter", a poursuivi le parquet.

Identifier les corps puis les parents



Selon BFM TV, un homme dont la femme est décédée brutalement d'un cancer ce mois-ci a fait la macabre découverte en faisant du rangement, forçant la serrure d'un meuble situé dans une remise à l'écart de sa maison.



"On évoque des gens qui sont peut-être totalement étrangers aux faits. L'enquête visera déjà à asseoir l'identification de ces petits corps puis à identifier leurs parents", a précisé le parquet au sujet des occupants de la maison.