Trois étudiants français agitant un drapeau "Manif pour tous", dégradent un stand LGBT: leur école catholique les exclut sur le champ

Trois étudiants de l'Institut catholique d'enseignement supérieur (ICES) de La Roche-sur-Yon ont été exclus, dont deux de manière définitive, suite à la dégradation d'un stand LGBT et des injures homophobes, a annoncé vendredi l'établissement scolaire.

Le conseil de discipline de l'ICES, qui s'est réuni mardi pour auditionner individuellement treize étudiants, a prononcé "l'exclusion définitive à effet immédiat pour deux étudiants" et "l'exclusion immédiate, avec réinscription possible à l'ICES au bout d'un an pour un étudiant", a déclaré la direction dans un communiqué.



Neuf autre étudiants ont écopé d'une exclusion avec des sursis allant de six mois à deux ans, à laquelle s'ajoutent de un à deux mois de travaux d'intérêt général. Le 13e étudiant s'est vu notifier un blâme, a précisé cette source.



"L'ICES rappelle qu'il ne tolère aucun comportement délictueux de ses étudiants, à l'intérieur de l'ICES ou en dehors de l'ICES, comme le prévoient très clairement le contrat de formation, la charte de vie et son règlement intérieur, signés personnellement par chaque étudiant", a-t-elle ajouté.



L'établissement a rappelé qu'il a "condamné fermement et immédiatement" les faits reprochés, sans toutefois les nommer explicitement. L'impact médiatique sur la réputation de la structure, qui compte 1.300 étudiants, est "indéniable", a-t-il aussi déploré.



Outre ces sanctions disciplinaires, douze de ces treize étudiants ont été renvoyés mercredi devant la justice, pour répondre de dégradations sur un stand LGBT, ainsi que d'injures homophobes et de violences présumées, commises le 18 mai sur la place Napoléon de La Roche-sur-Yon, à l'occasion d'une "journée de lutte contre l'homophobie et la transphobie".



Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux avaient montré un groupe de jeunes hommes, dont certains portaient un drapeau ou un sweat à l'effigie de La Manif pour tous, en train de commettre des dégradations sur un stand du centre LGBT de Vendée. Certains scandaient "Homo-folie ça suffit !".



Tous sont des étudiants de l'ICES, fondé par Philippe de Villiers en 1985, même si "aucun élément du dossier" ne permet de faire un lien entre l'appartenance à cet établissement et les faits, selon le parquet.



L'audience a été fixée au 18 juillet à 09H00 devant le tribunal correctionnel.