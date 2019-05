Trois ex-compagnes de Nordahl Lelandais portent plainte après la diffusion de vidéos intimes: l'affaire classée sans suite

Les plaintes de trois ex-amies de Nordahl Lelandais, qui lui reprochent d'avoir mis sur internet des vidéos intimes, ont été classées sans suite, a indiqué vendredi le parquet de Chambéry.

Le parquet, confirmant une information du Dauphiné Libéré, a souligné qu'on ne reconnaissait pas ou à peine les jeunes femmes sur les images, tournées à leur insu, selon le quotidien régional. Elles les avaient découvertes en septembre 2017, alors que Lelandais était soupçonné du meurtre de la petite Maëlys de Araujo un mois plus tôt, meurtre qu'il a avoué depuis, de même que celui du caporal Arthur Noyer commis en avril 2017. L'avocat de l'une de ces plaignantes, Me Ronald Gallo, a relevé le côté "perturbant" pour sa cliente d'une telle affaire. Il a déclaré vouloir prendre connaissance du contenu de l'enquête pour savoir s'il relancerait la plainte.

Le classement remonte selon lui à la semaine dernière. En revanche, a précisé le parquet, une enquête préliminaire est toujours ouverte, pour "violence avec arme" à la suite de la plainte de la cliente de Me Gallo qui accuse Nordahl Lelandais de lui avoir foncé dessus en voiture mi-juillet 2017.

Six mois auparavant, elle avait mis fin à leur liaison d'environ un an et demi en apprenant qu'il la trompait. Elle avait raconté avoir alors pris une claque, puis avoir rencontré ensuite Nordahl Lelandais un taille-haie à la main dans un bois où il savait qu'elle avait l'habitude de promener ses chiens. En juillet, elle l'accuse d'avoir foncé de manière intentionnelle sur sa voiture, sans toutefois la toucher. Outre les meurtres d'Arthur Noyer et de Maëlys, Nordahl Lelandais est poursuivi pour des agressions sexuelles sur deux petites cousines, également à l'été 2017. Une cellule spécialisée de la gendarmerie a déclaré en février avoir identifié une quarantaine de dossiers criminels dans lesquels l'implication de Nordahl Lelandais est examinée.