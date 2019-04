Trois lettres de Napoléon à Joséphine adjugées plus de 500.000 euros à Paris

(Belga) Trois lettres d'amour écrites par Napoléon Bonaparte à son épouse Joséphine entre 1796 et 1804 ont été adjugées 513.500 euros aux enchères jeudi à Paris, a annoncé la maison de ventes Drouot.

"Pas de lettre de toi, mon adorable amie; tu as donc des occupations bien douces puisque tu oublies ton mari qui au milieu des affaireS et des fatigues les plus excessives ne pense, ne désire que toi (....) Je suis isolé. Tu m'as oublié. Voilà huit jours que je suis toujours à cheval. Plus de nuit, plus de repos, plus de sommeil", écrit le général Bonaparte le 18 avril 1796 à Joséphine, pendant la campagne d'Italie. Un émouvant manuscrit de Camille Desmoulins (1760-1794), journaliste révolutionnaire guillotiné, écrit pour sa propre défense lors de son procès, a trouvé preneur à 24.700 euros avant d'être préempté par la Bibliothèque historique de la Ville de Paris. Symbole fort de la Seconde Guerre mondiale, une machine Enigma à encoder s'est vendue 48.100 euros. (Belga)