Trois morts dans l'équipe du film "Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu?": le tournage a repris

Le 23 avril dernier, trois membres de l'équipe du film "Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu?" sont décédés dans un accident de la route. Interrompu, le tournage vient de reprendre.

Une semaine après le tragique accident qui a coûté la vie à trois membres de l'équipe du film "Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu?", le tournage a repris. C'est ce qu'a indiqué l'une des actrices, Elodie Fontan, sur son compte Instagram. "Reprise le coeur serré, si difficile. Courage et pensées à leurs familles", écrit-elle. Un message accompagné d'une photo où l'on peut voir le "clap" avec les noms des victimes, Milo, Morvan et Hervé. "Bats toi Tim", est-il écrit. L'homme, appelé Timothée, a en effet été grièvement blessé dans l'accident et est hospitalisé.

Les trois hommes, âgés de 19, 47 et 49 ans, sont morts le 23 avril dernier dans un accident de la route dans la Vienne, en France. L'accident s'est produit sur la commune de Pouant à un carrefour, où la voiture des victimes en a percuté une autre.

La collision a eu lieu à une trentaine de km de Châtellerault où le volet 3 du film à succès est actuellement en tournage. Selon la mairie de Châtellerault à un correspondant de l'AFP, celui-ci a aussitôt été interrompu. Un conducteur impliqué dans l'accident a été mis en examen. Il était sous l'emprise de l'alcool au moment des faits.