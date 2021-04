Trois morts dans l'équipe du film "Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu?" suite à un accident de la route

Trois hommes faisant partie de l'équipe de tournage du troisième volet de "Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu", sont morts vendredi soir dans un accident de la route dans la Vienne, en France, a-t-on appris samedi auprès de la gendarmerie.

Un quatrième membre de l'équipe a été grièvement blessé et hospitalisé, a-t-on indiqué de même source. L'accident s'est produit sur la commune de Pouant à un carrefour, où la voiture des victimes en a percuté une autre.



La collision a eu lieu à une trentaine de km de Châtellerault où le volet 3 du film à succès est actuellement en tournage. Selon la mairie de Châtellerault à un correspondant de l'AFP, celui-ci a aussitôt été interrompu.



D'importants moyens de secours ont été engagés sur les lieux de l'accident : six véhicules de pompiers de quatre casernes, deux Smur et un hélicoptère de l'HéliSmur, selon La Nouvelle République.