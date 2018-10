Trois suspects pour le coup de feu à Bruges

(Belga) Il y a actuellement trois personnes suspectées d'être impliquées dans le coup de feu qui a été tiré vendredi soir à Bruges. Deux d'entre elles se sont rendues à la police, la troisième est toujours recherchée, a fait savoir samedi après-midi la section brugeoise du parquet de Flandre occidentale.

Plus de détails ont filtré concernant l'incident. Il s'agirait d'un différend entre plusieurs chauffeurs de taxi à la gare de Bruges qui aurait dégénéré. Un des taximen a pris la fuite mais a été poursuivi par trois personnes. Il a ensuite été agressé et une arme a soudainement été dégainée. Un coup de feu a alors été tiré par l'un des suspects. La victime a reçu une balle dans le cou. Elle a toutefois été en mesure de se déplacer pour demander de l'aide. La balle a pu être retirée chirurgicalement. Son état est stable. Il y a pour l'instant trois suspects dans cette affaire. Il s'agirait de trois frères. Deux d'entre eux se sont rendus à la police où ils sont entendus. Le troisième est toujours en fuite. Le parquet n'a pas souhaité donner plus d'informations sur leur identité afin de ne pas interférer dans l'enquête. Un juge d'instruction a été désigné. Ils sont soupçonnés de tentative d'assassinat. (Belga)