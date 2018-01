Trou béant dans les murs, téléviseur fracassé, meuble défoncé: il découvre sa maison louée sur Airbnb totalement saccagée (vidéo)

Vous avez peut-être, durant ces dernières vacances de Noël, loué votre maison ou votre appartement via le site Airbnb. En France, près de Lyon, une maison a été totalement saccagée. Les dégâts s'élèvent à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Comment êtes-vous protégés? Explications dans le RTLinfo13H avec nos journalistes Mathieu Col et Xavier Gérard.

C'est en rentrant de vacances de Tunisie que ce propriétaire de la région lyonnaise que nous appellerons Paul découvre les dégâts de sa maison. Il témoigne dans notre RTLinfo 13H: "Cela a tourné au cauchemar. L'odeur, les dégâts, ce sentiment de viol que vous avez. Il est indescriptible."

En consultant les vidéos des caméras de surveillance, Paul réalise que plusieurs dizaines de personnes ont fêté la nouvelle année chez lui, comme le confirme son voisin.

"Je dirais qu'ils étaient minimum 50 personnes. Cela se garait n'importe où. Les gens descendaient des voitures, se battaient. C'était incroyable", confie le voisin.

Ce propriétaire croyait avoir loué son logement via le site Airbnb à 4 personnes: un jeune homme et sa belle-famille venus réveillonner tranquillement. Et pourtant, trou béant dans les murs, écran de télévision fracassé, meuble défoncé et traces d'alcool sur les murs, Paul a porté plainte et fait estimer les travaux: "J'ai loué ma maison pour un peu plus de 400 euros et c'est une histoire qui va coûter plus de 40.000 euros. J'attends les devis", explique-t-il.

Des dommages qui devraient être pris en charge par Airbnb via sa garantie hôte qui couvre les frais jusqu'à 800.000 euros, dans les limites bien sûr des conditions générales.

Contacté, le site assure avoir supprimer les comptes des auteurs des dégradations. Ceci dit, il y a moyen de prendre d'avantage de précautions encore, comme nous l'explique Ganaëlle Soussens, avocate spécialisée en droit de l'immobilier.

"Lorsqu'on fait de la location saisonnière, on peut effectivement s'assurer de l'identité de ses locataires avec une pièce d'identité. Et puis on peut également assurer son logement spécifiquement pour cette activité de location saisonnière", précise la spécialiste juridique.

Deux cas ont été recensés en France pour cette nouvelle année. Airbnb ne souhaite pas communiquer de chiffres précis pour la Belgique mais rappelle que dans le monde sur 2016, sur 30 millions de location, il n'y a eu des problèmes significatifs que dans 0,009% des cas. Cela totalise 2700 problèmes.