Trump autorise la CIA à dissimuler les victimes civiles de ses frappes de drones

Le président américain Donald Trump a révoqué mercredi un décret qui obligeait la CIA à donner des informations sur les victimes civiles de ses frappes aériennes dans le monde.

Il a ainsi annulé une décision de son prédécesseur Barack Obama, à qui il avait été reproché de manquer de transparence quand il avait généralisé l'usage de drones pour des opérations antiterroristes menées aussi bien par les militaires que par les agences américaines de renseignement. La CIA a joué un rôle de premier plan dans les opérations antiterroristes depuis 2001, utilisant des drones pour frapper Al-Qaïda et d'autres groupes extrémistes en Afghanistan, au Pakistan et au Yémen. Le décret de M. Trump révoque celui du 1er juillet 2016 qui exigeait du directeur du renseignement américain un rapport annuel sur le nombre de victimes civiles des frappes de drones visant des "cibles terroristes" en dehors des territoires considérés comme des zones de guerre. La décision de M. Trump ne s'applique pas aux frappes menées par les agences dépendant du ministère de la Défense, qui continueront à publier un rapport annuel. Cette décision pourrait donner plus de latitude à la CIA, sur laquelle M. Trump s'appuie de plus en plus pour ce genre d'opérations. Les groupes de défense des droits humains se sont immédiatement élevés contre cette décision de l'exécutif, estimant qu'elle va à l'encontre des efforts de transparence concernant les frappes par drones, devenues l'une des principales armes de la lutte des Etats-Unis contre le terrorisme depuis les attentats du 11 septembre 2001. Les signalements de victimes civiles se sont multipliés et en 2016, M. Obama a finalement imposé à la CIA des procédures plus sévères pour limiter les risques de victimes collatérales, tout en s'appuyant davantage sur les militaires pour mener ce genre d'opérations. Lorsque M. Trump est arrivé à la Maison Blanche en janvier 2017, les opérations de la CIA ont paru reprendre, avec des frappes de drones signalées notamment au Yémen ou en Libye, mais pas reconnues par le Pentagone. Avec le départ annoncé de la plupart des militaires américains déployés en Syrie et le souhait exprimé par M. Trump de retirer l'armée américaine d'Afghanistan, le rôle de la CIA pourrait grandir.