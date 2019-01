Trump dénonce les propos "honteux" d'une élue démocrate le traitant de "fils de pute"

(Belga) Donald Trump a dénoncé vendredi les déclarations "honteuses" de Rashida Tlaib, une nouvelle élue démocrate à la Chambre des représentants qui a insulté le président américain la veille.

"Je pense qu'elle s'est déshonorée et qu'elle a déshonoré sa famille", a déclaré le milliardaire à propos de l'élue du Michigan, fille d'immigrés palestiniens, qui a promis jeudi de "destituer ce fils de pute". Rashida Tlaib, une fille d'immigrés palestiniens, est devenue, aux côtés d'Ilhan Omar, l'une des deux premières femmes musulmanes à faire son entrée au Parlement. Quelques heures seulement après avoir prêté serment, cette ancienne avocate de 42 ans a tenu un bref discours lors d'une soirée de célébration. "Nous allons destituer ce fils de pute! ", la voit-on lancer à ses partisans et à ses proches dans une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux qui a provoqué la colère du camp républicain. Le président lui-même a répondu vendredi, dénonçant des propos "honteux". "Je pense qu'elle s'est déshonorée et qu'elle a déshonoré sa famille. Parler comme ça devant son fils (...) c'était un manque de respect aux Etats-Unis", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse depuis la Maison Blanche. (Belga)