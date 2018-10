Tué à coups de barre de fer: un adolescent de 12 ans décède lors d'une rixe impliquant 20 jeunes en France

Un adolescent de 12 ans est décédé dimanche après avoir été blessé à coups de barre de fer samedi lors d'une rixe impliquant une vingtaine de jeunes aux Lilas (Seine-Saint-Denis), a-t-on appris de sources concordantes.

La victime avait été transportée dans un hôpital parisien voisin pour des blessures aux jambes et se plaignait de multiples douleurs sur tout le corps après cette bagarre survenue aux alentours de 19H00, selon une source policière. Une autopsie doit être effectuée pour déterminer les causes exactes de son décès.

Deux adolescents ont été placés en garde à vue samedi mais rapidement relâchés car il s'agissait d'"amis" de la victime, a indiqué une source judiciaire. La police était intervenue près du centre-ville de cette commune au nord-est de Paris à la suite d'un appel signalant une bagarre impliquant une vingtaine de jeunes munis de bâtons et de barre de fer.

La rixe aurait opposé deux bandes issues des Lilas et de la ville voisine de Bagnolet, dont était originaire la victime, selon une source policière. L'enquête a été confiée à la police judiciaire du département.





Une autre rixe "ultra-violente"



"Pour l'heure on ne sait pas grand-chose", a indiqué à l'AFP une source proche de l'enquête. Ce décès intervient un mois après la mort d'un autre adolescent, âgé lui de 16 ans, tué de plusieurs balles dans une cité de Saint-Denis, à l'autre extrémité du département. Deux autres personnes avait été blessées dans cette fusillade qui avait "choqué" cette ville populaire.

Sur place, des étuis de calibre 7,62 mm avaient été retrouvés - laissant penser à des tirs de Kalachnikov -, ainsi que des battes de base-ball et des barres de fer. Mi-septembre, une autre rixe, "ultra-violente", selon un enquêteur, avait aussi eu lieu dans le département voisin du Val-d'Oise, à Garges-les-Gonesse, où un jeune de 17 ans avait été passé à tabac.





90 bandes organisées



La victime avait été grièvement blessée par une dizaine de personnes armées de béquilles et de boules de pétanque, après une rixe entre bandes rivales.

Un jeune majeur et un mineur avaient été mis en examen pour tentative d'homicide volontaire et écroués. Selon le ministère de l'intérieur, les événements liés aux bandes ont baissé de 19% à Paris et dans les villes de la petite couronne entre 2016 et 2017.

Quatre-vingt dix bandes organisées sont répertoriées en France, dont près de la moitié à Paris et dans sa proche banlieue, selon cette même source.