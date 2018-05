Tuerie à Liège: "s'il n'y a pas d'améliorations, des actions suivront sans aucun doute", selon le Syndicat de la police

(Belga) "S'il n'y a pas d'améliorations, des actions suivront sans aucun doute. Nous en avons assez", a indiqué mercredi le président du syndicat national du personnel de police et de sécurité (SNPS), Carlo Medo. Le syndicat estime que le respect envers la police a disparu et exige que des mesures soient prises.

"Je n'ai jamais reçu autant de messages de colère dans ma boîte mail qu'hier. Le message est simple: arrêtez les paroles en l'air. Nous exigeons que quelque chose soit enfin fait pour la police", indique M. Medo. Le syndicat estime que les gens ne respectent plus les forces de l'ordre. "Les agents de police ne se sentent plus en sécurité", pointe M. Medo. "La police ne se sent pas protégée par son propre gouvernement", selon le président national du SNPS. M. Medo explique que les agents de police sont sur les genoux depuis les évènements survenus à Charlie Hebdo. "Nous menons un débat depuis des mois pour déterminer si le métier d'agent de police est un métier lourd", conclut-il. (Belga)