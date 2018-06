Tuerie de Liège - Les policières victimes de la fusillade de Liège recevront un titre posthume

(Belga) Les deux policières abattues par Benjamin Herman lors de sa course macabre, mardi à Liège, recevront un titre posthume lors de leurs funérailles prévues mardi prochain, a indiqué vendredi soir la zone de police de Liège.

Lucile Garcia et Soraya Belkacemi auront droit à des funérailles officielles, lors desquelles un représentant du Roi, des membres des gouvernements, des autorités locales et de nombreux policiers venus de toute la Belgique seront présents. "Nos collègues recevront la Croix civique de première classe pour acte de courage, de dévouement et d'humanité", a souligné vendredi soir la zone de police de Liège. "Il s'agit de la plus haute distinction civique en Belgique, qui n'est donnée qu'à titre posthume". Les corbillards des deux femmes devraient circuler côte à côte jusqu'au site de Robermont. Leur arrivée au centre funéraire de Liège est prévue pour 9h30 et sera suivie d'une cérémonie en toute intimité qui débutera dès 10h00. L'affluence devrait être importante. Cyril Vangriecken, le jeune homme de 22 ans abattu par le tireur dans sa voiture, sera quant à lui inhumé le 4 juin. Une cérémonie d'hommages se déroulera dans la salle de l'Equipe de Vottem à 10h15. (Belga)