Tuerie de Liège - Une centaine de citoyens pour soutenir la police sur la place Poelaert à Bruxelles

(Belga) Une centaine de personnes s'est rassemblée dimanche après-midi place Poelaert à Bruxelles pour participer à une action de soutien envers la police et les services de sécurité. L'événement fait suite à l'attaque qui a eu lieu à Liège en début de semaine où deux policières ont perdu la vie.

"La violence contre la police n'est pas plus acceptable dans notre société que la violence contre quiconque. Si un policier est touché, c'est aussi notre démocratie et notre liberté qui en prennent un coup", a noté Eddy Caekelberghs, l'initiateur de l'action intitulée "Bleus au coeur". "Les agents de police et les militaires s'engagent pour protéger nos vies, notre société et notre démocratie. Leur mort, leurs blessures ne sont plus acceptables parce que cela ne fait pas partie des risques du métier. Ils ont choisi de faire respecter l'ordre public et la sécurité, pas de laisser derrière eux veufs, veuves ou orphelins. Aujourd'hui, écoeurés par la récupération politique, nous voulons juste exprimer notre soutien et notre solidarité envers les gens qui servent quotidiennement notre société." Les participants ont observé une minute de silence en hommage aux victimes et ont ensuite applaudi les policiers présents. (Belga)