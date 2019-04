Tueries de Mohamed Merah: à l'école Ozar Hatorah, "l'insoutenable"

L'un est venir dire l'"insoutenable", l'autre semble encore emmuré dans une douleur trop lourde à partager: Jonathan et Brian ont raconté lundi ce moment où Mohamed Merah a surgi et tué un enseignant et trois enfants de l'école Ozar Hatorah de Toulouse.

Ni l'un ni l'autre ne regarde Abdelkader Merah, le frère du tueur, rejugé aux assises de Paris après avoir été condamné à 20 ans de réclusion en première instance pour association de malfaiteurs terroriste mais été acquitté du chef de "complicité".

Elève avocat, Jonathan, surmonte sa peine pour tâcher d'être précis, comme en 2017 dans cette même salle. Brian, grièvement blessé devant l'école, affronte la cour pour la première fois.

Il est presque 8H00 ce 19 mars 2012. Jonathan Sandler, 30 ans, et ses deux fils Arié et Gabriel, 5 et 3 ans, attendent devant l'école. Brian, 15 ans, accompagne deux autres camarades chargés de veiller sur la fille du directeur, Myriam Monsonégo, 8 ans, que l'on doit venir chercher. Jonathan, 17 ans, assiste à la prière des morts dans la synagogue de l'établissement.

Le jihadiste toulousain vient de garer son puissant scooter devant l'école. Brian n'y prête pas attention, jusqu'au premier coup de feu. "J'ai ressenti comme un coup de +taser+, ça m'a électrocuté tout le corps". "La balle, explosive, a tout détruit sur son passage, touché les poumons, l'estomac."

Jonathan pense à "des pétards". Mohamed Merah vient de tuer Jonathan Sandler, professeur de religion, et son fils Arié. Se penchant à la fenêtre, il voit "une personne casquée entrer dans l'école" qu'il imagine être "un coursier".

Les tirs reprennent. Brian, comme les autres enfants, s'est rué dans l'école pour se mettre à l'abri. Dans la cour, le tueur a fait feu sur Myriam, revenue chercher son cartable. Puis il rattrape Gabriel, qu'il achève d'une balle dans la tête.

Brian peine à prononcer le prénom de Myriam, dit le plus souvent "la fille du directeur". Il garde de cet instant le souvenir de la douleur et une cicatrice de 30 cm. Tout le reste est plus flou, mais il a tenu à venir: "c'est une étape de mon rétablissement".

Dans cette "toute petite école", 200 élèves de la 6e à la terminale, tout le monde se connaît. Comme une "famille", dont Jonathan dresse le portrait. Il a déjà gardé Myriam, une gamine discrète, qui se cachait sans sa chambre sauf quand il "se mettait au piano". Il s'est aussi occupé de Arié et Gabriel, des petits joyeux.

Dans la panique, les élèves cherchent un réconfort. "J'ai 17 ans, les plus petits viennent vers moi, me prennent les mains, les bras", raconte le jeune homme. Ils vont être conduits au réfectoire, où il seront "confinés de 8H00 à 11H00".

- "La peur" des survivants -

"Il y a 50 ou 60 gamins qui hurlent, pleurent, tapent du poing contre les murs. Un gamin de 13 ans hurle à se griffer le visage, jusqu'à s'en arracher les vêtements. Il crie +Myriam est morte, Myriam est morte !+. C'est quelque chose qu'on n'est pas censé vivre", dit-il.

"C'est tellement insoutenable que j'ai un moment de folie. Je sors, je cours vers la sortie. Je tombe. Il y avait du sang partout, je vois le cartable de Myriam plein de sang. Même les médecins avaient l'air choqué", poursuit-il.

Sept ans plus tard, Brian souffle: "C'est compliqué". Jonathan dit sobrement "la peur" des survivants, ceux qui ne vont plus jamais au cinéma ou en terrasse.

Futur avocat, Jonathan a "totalement conscience du droit de la défense à un procès équitable" et il espère que les preuves permettront de "retenir la complicité" d'Abdelkader Merah. "J'ai du mal à vivre avec l'idée que peut-être il est complice et que peut-être il ne sera pas condamné pour ça."

Sans prononcer le nom d'Abdelkader, Samuel Sandler, qui a perdu un fils et deux petits-enfants, avait peu avant cité Albert Camus: "On ne pense pas mal parce qu'on est meurtrier. On est meurtrier parce qu'on pense mal. C'est ainsi qu'on peut être meurtrier sans jamais tuer apparemment".

Cette journée du 19 mars clôt la déambulation sanglante de Mohamed Merah, qui avait déjà tué trois militaires - Imad Ibn Ziaten, 30 ans, Abel Chennouf, 25 ans, et Mohamed Legouad, 23 ans - les 11 et 15 mars.

Le verdict est attendu le 18 avril.