Uccle participe à une expérience-pilote de consultation citoyenne via internet

(Belga) La commune d'Uccle organise, pour la première fois en Région bruxelloise, une consultation citoyenne via une plateforme internet. Celle-ci sera organisée à partir de samedi et jusqu'au 3 juin prochain dans le cadre d'une expérience-pilote destinée à tester la nouvelle plateforme internet de consultation citoyenne que lance la DG Transformation Digitale du Service Public Fédéral BOSA (Beleid en Ondersteuning - Stratégie et Appui).

En l'occurrence, Uccle a décidé de focaliser l'attention des habitants sur le devenir du parvis Saint-Pierre, lieu emblématique de la commune. Les autorités communales souhaitent bénéficier de leurs idées innovantes pour son aménagement en s'exprimant sur les moyens d'y assurer la convivialité, sur la place à y réserver à la voiture, aux cyclistes, aux piétons, etc. Toutes les idées feront l'objet de discussions et de votes au sein de la plateforme. Les propositions qui auront recueilli le plus de votes nourriront la réflexion des autorités communales sur l'avenir du parvis. Ceux qui souhaitent participer devront s'inscrire au préalable sur la plateforme active, via le site de la commune (www.uccle.be/monopinion), de samedi jusqu'au 3 juin prochain. Selon le bourgmestre Boris Dilliès (MR), au-delà du réaménagement du parvis, Uccle entend instaurer durablement une nouvelle approche de communication directe avec le citoyen en stimulant la participation, sans la décréter. Elle profite d'un dispositif qu'une commune ne serait pas en mesure de mettre en place seule. L'objectif à moyen terme est de tenir trois consultations par an pour permettre à la population de s'exprimer, proposer et discuter de projets visant à améliorer la commune. Aux yeux de Boris Dilliès, les nouvelles technologies offrent des potentialités inédites de dynamiser les échanges entre citoyens, élus et services administratifs, et de remettre le débat au cœur du fonctionnement de la décision publique. D'autres initiatives sont prévues à l'avenir comme l'instauration d'un budget participatif. (Belga)