Le Parlement européen boucle le puzzle des nominations

Les députés européens ont commencé à voter mercredi pour se choisir un nouveau président, au lendemain de l'accord au forceps conclu par les dirigeants des 28 pour répartir les postes clés au sein de l'UE.

Les nouveaux parlementaires, qui ont pris leurs fonctions mardi, ont commencé à voter vers 09H45 (07H45 GMT) en déposant des bulletins dans des urnes disposées dans l'hémicycle de Strasbourg, mais ils ne sont pas parvenus à élire leur nouveau président dès le premier tour.

Le candidat favori, l'Italien social-démocrate David Sassoli, a obtenu 325 voix, alors qu'il aurait eu besoin de 332 voix pour être élu, soit la majorité absolue des votes valides exprimés. Un deuxième tour a été convoqué.

M. Sassoli y aura une nouvelle fois face à lui trois prétendants à la succession de l'Italien Antonio Tajani (PPE, droite): le conservateur eurosceptique tchèque Jan Zahradil (162 voix au premier tour), la députée écologiste allemande Ska Keller (133) et l'Espagnole d'extrême-gauche Sira Rego (42).

Si, au bout de trois tours, aucun candidat ne parvient à obtenir la majorité absolue, un quatrième tour sera organisé à la majorité simple avec seulement les deux candidats précédemment arrivés en tête.

- Pas de candidat PPE -

"Si vous me donnez votre confiance, on se battra ensemble pour un Parlement moderne, plus transparent, éco-durable, accessible aux citoyens", a promis devant ses collègues David Sassoli, un ancien journaliste de télévision en Italie et député européen depuis 2009.

Le PPE, dont le groupe au Parlement est le plus large (182 députés) devant celui des sociaux-démocrates (154), n'a pas présenté de candidat pour ce poste, prenant acte du partage décidé la veille par les dirigeants des 28 à Bruxelles.

La présidence du Parlement fait en effet partie des hautes fonctions de l'UE à pourvoir prochainement et que cherchent à se répartir équitablement les grandes familles politiques européennes, même s'il est beaucoup moins convoité que celui de président de la Commission.

Pour succéder au Luxembourgeois Jean-Claude Juncker début novembre, les dirigeants des 28 sont tombés d'accord mardi, à l'issue d'un sommet marathon, sur le nom de la ministre allemande Ursula von der Leyen, une proche de la chancelière Angela Merkel.

Prenant acte de l'attribution de ce poste au PPE, l'Allemand Manfred Weber, chef du groupe parlementaire des chrétiens-démocrates, s'était dit "prêt à soutenir" mercredi à Strasbourg le candidat du groupe concurrent des sociaux-démocrates pour le perchoir du Parlement.

M. Weber a ainsi renoncé à se présenter lui-même après avoir déjà jeté l'éponge pour prendre la tête de la Commission.

Il estimait pourtant que ce dernier poste lui revenait, en tant que candidat tête de liste ("Spitzenkandidat") du parti ayant recueilli le plus de voix aux élections européennes de mai.

Mais c'était sans compter sur l'hostilité de plusieurs dirigeants d'Etats membres, et surtout celle du président français Emmanuel Macron face à un candidat jugé sans envergure suffisante pour la fonction.

- L'autre vote du Parlement -

Les sociaux-démocrates du Parlement européen ont également fustigé le "paquet" conclu par les dirigeants des 28, même s'ils héritent du poste de chef de la diplomatie pour l'Espagnol Josep Borrell.

Ils jugeaient que la présidence de la Commission devait revenir à l'un des leurs, le Néerlandais Frans Timmermans.

Mais M. Timmermans a pâti notamment de la fronde des pays du groupe de Visegrad (Hongrie, Pologne, République tchèque, Slovaquie).

Pour la présidence de la Commission, les jeux ne sont pas encore faits pour Mme von der Leyen, qui devrait faire une première visite au Parlement européen mercredi après-midi.

Le choix de son nom par les 28 va en effet devoir recevoir le feu vert de la majorité du Parlement européen, lors d'un vote programmé à Strasbourg la semaine du 15 juillet.