Un adulte sur 10 a des difficultés pour lire et écrire

(Belga) Ce 8 septembre, comme chaque année, on célèbre la journée internationale de l'alphabétisation à travers le globe. A cette occasion, l'ASBL Lire et Ecrire en Belgique lance une campagne pour attirer l'attention sur la persistance de l'analphabétisme en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Un adulte sur dix a des difficultés pour lire et écrire, en Belgique. Chiffre-clé et "choc" mis en avant dans la campagne, "puisqu'il démontre, notamment, qu'on n'est pas capable d'amener une partie des enfants issus des classes populaires, belges ou immigrées, à un niveau de maîtrise des compétences de base équivalent au CEB (Certificat d'études de base)", souligne l'ASBL. Or, nous vivons dans un pays à scolarité obligatoire. Un message illisible sera diffusé sur différents supports et des sets de table seront déposés dans des restaurants, des administrations et des lieux culturels pour sensibiliser le public et les mandataires politiques à cette réalité. Selon les données de l'Unesco, on compte environ 758 millions d'adultes analpha­bètes dans le monde, dont deux tiers de femmes. Un facteur d'exclusion essentiellement lié aux inégalités socio-économiques et culturelles. (Belga)