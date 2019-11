Un an plus tard: qu'est-ce qui a changé en France suite au mouvement des gilets jaunes ?

Alors que des débordements ont eu lieu à Paris et ailleurs en France, il est temps de regarder ce qui a changé depuis un an et le coup d'envoi du mouvement des gilets jaunes, vaste contestation sociale contre la qualité de vie des Français.

Emmanuel Macron, le président, était la cible principale des manifestants en novembre 2018. Il a fait marche arrière sur la taxe carburant (annulée), il a relevé le salaire minimum de 90€, il a revalorisé les petites pensions, il a versé une "pirme Macron" de 1.000€ non taxée à 5 millions de Français.

Mais ce ne fut pas assez pour les gilets jaunes. Les scènes de guérillas urbaines ont continué jusqu'en mars. Car Macron a refusé de réinstaurer l'impôt sur la fortune qu'il avait supprimé, il n'a pas voulu baisser la TVA sur les produits de première nécessité.

En un an, les gilets jaunes ont totalisé 53 "actes". Ils ont fait 11 morts (surtout accident de la route à cause des blocages) et 4.400 blessés. Il y a eu 12.100 interpellations et 2.000 condamnations.

Une grève générale est prévue en France le 5 décembre.