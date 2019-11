Un ancien maître-nageur condamné pour agressions sexuelles et viols sur 23 garçons en France: "J'espère que ma condamnation aidera les victimes"

La cour d'assises de l'Eure a condamné vendredi soir un homme de 52 ans à 20 ans de réclusion criminelle pour viols et agression sexuelles aggravées sur 23 victimes, alors âgées de 9 à 15 ans, des actes commis entre 1994 et 2011, a-t-on appris de source judiciaire.



Cette peine, conforme aux réquisitions, est assortie d'un suivi socio-judiaire de dix ans. Le procès s'était ouvert il y a huit jours.



L'homme, qui travaillait comme maître-nageur à la piscine de Pont-Saint-Pierre (Eure), avait été mis en examen et placé en détention provisoire en décembre 2015.



Me Rodolphe Costantino, l'un des avocats de 22 des 23 parties civiles, a dénoncé vendredi "l'entreprise d'emprise sur l'enfant" menée selon lui par le maître-nageur sur ses victimes, a constaté un correspondant de l'AFP.



"Il a été le producteur, le réalisateur, le metteur en scène et l'acteur de ce scénario abusif et les enfants, juste des figurants interchangeables", a poursuivi l'avocat à propos de l'accusé, ajoutant: "L'amuseur a pour seul objectif la satisfaction de son plaisir sexuel. Ces enfants n'existaient pas autrement que pour assouvir ses pulsions".



L'avocate de l'accusé, Me Arielle Le Guedes, a évoqué la "grande immaturité" de son client et "une orientation sexuelle qu'il n'a pas toujours assumée". Elle a demandé à la cour de le juger "par rapport à ce qu'il est". "Maintenant. Il n'est plus le même qu'entre 1994 et 2011. Il est dans la repentance", a-elle affirmé.



Prenant la parole avant que le jury ne se retire, l'accusé avait présenté ses excuses aux victimes. "La honte et le sentiment de culpabilité doivent changer de coté. J'espère que ma condamnation aidera les victimes à se reconstruire", avait-il dit.