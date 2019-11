Un arbre s'abat sur une voiture et tue un jeune homme dans le nord de la France: un bûcheron placé en garde à vue

Les faits se sont déroulés à hauteur de Carly, dans le Pas-de-Calais. Le 22 novembre dernier, Benoît, 26 ans, circule sur une route départementale à bord de son véhicule. Soudainement, un arbre s'abat sur le toit de sa voiture, indique La Voix du Nord. La voiture roule sur une centaine de mètres avant de s'immobiliser dans un champ. Le jeune homme décède sur le coup. Que s'est-il passé?

A quelques mètres de là, des bûcherons avaient été chargés d'abattre des arbres sur un terrain privé depuis plusieurs jours. Une mauvaise manœuvre de ces derniers semble être à l'origine de cette mort tragique. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances du drame. "Pour éviter qu’un arbre ne tombe n’importe où, on doit le retenir avec un tire-fort. Avec cela, on maîtrise la chute", a indiqué un responsable d’une entreprise d’élagage et d’abattage à nos confrères.

L'enquête devra déterminer s'il y a eu un manquement au niveau des mesures de sécurité et désigner le(s) responsable(s). L’un des deux bûcherons, responsable du chantier, a été placé en garde à vue avant d'être relâché. A l'heure actuelle, les gendarmes privilégient la thèse de l'accident, précisent nos confrères.