Un automobiliste meurt à Paris après une dispute avec un chauffeur de bus touristique

(Belga) Un automobiliste est mort mardi à Paris percuté par un bus touristique, après un différend avec son chauffeur qui a été placé en garde à vue, a-t-on appris de sources concordantes.

Les faits sont survenus quai Voltaire, dans le 7e arrondissement de Paris: à la suite d'une dispute entre un automobiliste et le chauffeur d'un bus touristique, l'automobiliste qui, vraisemblablement, était descendu de son véhicule a été percuté par le bus. Il est décédé, a-t-on appris auprès de la préfecture de police. Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte et confiée au 3e district de police judiciaire, a-t-on appris auprès du parquet de Paris. Le chauffeur de bus a été interpellé et placé en garde à vue. Une cellule psychologique a été ouverte pour les passagers du bus. (Belga)