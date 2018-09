Un autre membre des Jeunes NV-A démissionne après un commentaire raciste

(Belga) Un jeune homme de Beveren a démissioné de son poste de secrétaire auprès de Jong N-VA, la branche des jeunes membres du parti nationaliste flamand, pour les entités de Zwijndrecht et Burcht (province d'Anvers). Des commentaires offensants et à caractère raciste écrits par le jeune homme ont été mis au jour lundi sur les réseaux sociaux.

La démission de Yannick Dhondt, 23 ans, de "Jong N-VA" est évoquée mercredi dans de Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg, Het Nieuwsblad et De Standaard. L'intéressé explique qu'il n'avait pas l'intention de "manquer de respect à un certain groupe de personnes". "Les réactions sur cette page étaient de l'humour, mais je reconnais à présent mon erreur. Si j'ai offensé certaines personnes, je m'en excuse", a réagi le jeune homme mardi sur Facebook, après sa démission. M. Dhondt faisait référence au commentaire "Nate ­Higgers" (qui inverse les initiales des mots "Hate Niggers") posté sous un message à connotation raciste sur la page satirique "Vlaams Belang Mexico", et qu'il qualifie donc de "blague". Il y a an environ, ce même jeune membre de la N-VA avait aussi posté le message "Hitler did nothing wrong" ("Hitler n'a rien fait de mal", NDLR) en réaction à une publication sur Facebook du Comac, le mouvement des jeunes adhérents au PVDA, pendant flamand du PTB. M. Dhondt était, jusqu'il y a peu, membre du groupe d'extrême droite flamand Schild & Vrienden, avec lequel il a pris ses distances après la diffusion du reportage de la VRT faisant état de propos racistes, sexistes, anti-sémites et homophobes au sein du mouvement. (Belga)