Un avion biplace parti de Belgique s'écrase en France: deux personnes décèdent

Un avion biplace de type ULM, parti de Belgique, s'est écrasé vendredi en fin de matinée au sud-est de Dieppe (Seine-Maritime), faisant deux morts, a-t-on appris auprès de la gendarmerie et de la préfecture.



"Un avion biplace en provenance de Belgique, avec deux personnes incarcérées à l'intérieur, s'est écrasé vers 11H00 sur un talus bordant la D36. Les deux personnes sont décédées", a indiqué le groupement de gendarmerie départementale de Seine-Maritime. "On ignore encore l'identité des victimes et les raisons du crash. Il s'agit d'un avion de type Aveko VL-3 Evolution", a ajouté la gendarmerie. Une enquête a été ouverte par le parquet de Dieppe.