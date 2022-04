Un avion britannique disparu avec deux passagers à bord

(Belga) Les services de secours étaient à la recherche, samedi, d'un petit avion britannique avec deux passagers décollé de Wellesbourne samedi matin à destination du Touquet, en France.

D'après les garde-côtes français, l'avion est porté disparu et des recherches ont été menées dans la Manche "tout l'après-midi", ont rapporté les médias britanniques. N'ayant pas abouti samedi soir, elles reprendront dimanche matin. Plusieurs avions, un hélicoptère et un remorqueur ont été utilisés pendant l'opération de recherche. Tous les navires présents dans la zone de recherche ont été invités à rechercher l'avion et à signaler toute observation aux autorités françaises.