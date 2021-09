Un bébé de 2 mois "secoué" par son papa décède: le suspect mis en examen pour "violences volontaires"

Un homme de 30 ans a été mis en examen vendredi soir à Saint-Etienne, soupçonné d'être impliqué dans la mort jeudi de son fils de deux mois, a-t-on appris auprès du parquet de la ville.



Habitant Sury-le-Comtal (Loire), le mis en cause a reconnu avoir secoué l'enfant dont il avait la garde, indiquant que c'était pour tenter de le réveiller à la suite d'un malaise, a-t-on ajouté de même source.



Mis en examen pour "violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, commises par un ascendant sur mineur de moins de 15 ans", le père a été remis en liberté sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention "alors que le parquet avait requis la détention provisoire", a précisé à l'AFP le procureur de la République de Saint-Etienne, David Charmatz.



Mercredi, le suspect avait appelé les secours pour la prise en charge de son petit garçon qui était dans le coma. Hospitalisé au CHU de Saint-Etienne, l'enfant était décédé le lendemain.



La mère du garçonnet, absente au moment des faits, a été mise hors de cause.