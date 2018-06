Un bébé naît dans le RER A en plein Paris: la RATP lui offre le droit de voyager gratuitement jusqu'à ses 25 ans

Un petit garçon est né lundi matin dans une rame du RER A, arrêtée pour l'occasion à la station Auber à Paris, a annoncé la RATP, qui lui offrira la gratuité sur ses lignes jusqu'à ses 25 ans.



"Suite à la naissance inopinée d'un bébé dans un train en gare d'Auber, le trafic est interrompu entre les gares CDG/Etoile et Nation", avait tweeté la compagnie sur le compte du RER A.



Le trafic a été interrompu dans les deux sens de 11H15 à 12H00 sur ce tronçon particulièrement chargé du RER, au coeur de la capitale, a indiqué un porte-parole à l'AFP, précisant que la naissance a eu lieu à 11H40.





"Tout le monde va bien"



Une quinzaine de personnes - pompiers, policiers et personnel de la RATP - ont aidé sur place, tandis que la rame avait été évacuée dans le calme, a-t-il précisé.

"A notre connaissance, tout le monde va bien", a dit le porte-parole. C'est un garçon, selon le compte Twitter du RER A.



"La RATP félicite la maman et a tenu à offrir à l'enfant la possibilité de voyager gratuitement sur son réseau jusqu'à ses 25 ans", a-t-il précisé.



"Longue et heureuse vie au bébé. Félicitations à la maman. Pensées aussi pour les voyageurs...", a de son côté tweeté Valérie Pécresse, la présidente de la région capitale et d'Ile-de-France Mobilités, l'autorité organisatrice des transports en commun francilienne.