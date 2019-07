Un Belge et un Néerlandais décèdent dans le crash d'un planeur dans les Alpes

Deux touristes, un Belge et un Néerlandais, ont trouvé la mort dans le crash de leur planeur mardi soir dans les Alpes-de-Haute-Provence, près de Sisteron, a-t-on appris mercredi auprès du parquet et des secours, qui confirment une information du quotidien La Provence.

Le planeur biplace qui avait décollé de l'aérodrome de Sisteron-Vaumeilh s'est écrasé à près de 1.200 m d'altitude, sur le territoire de la commune de Valernes, dans une zone boisée proche du sommet des rochers de Hongrie.



L'alerte avait été donnée vers 21h00 mardi par le Centre de coordination des secours (RCC) de Lyon. La cause de l'accident est pour l'instant inexpliquée.



Les deux victimes sont deux touristes de passage dans la région, un Belge de 64 ans, a priori le pilote de l'appareil, et son passager, un Néerlandais de 67 ans.



L'enquête judiciaire conduite par le parquet de Digne-les-Bains a été confiée à la brigade de gendarmerie du transport aérien de Marseille-Provence, la section de recherche de la gendarmerie de Roissy (Val-d'Oise) et l'IRCGM, l'Institut de police scientifique de la gendarmerie de Pontoise (Val-d'Oise).