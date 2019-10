Un Belge porté disparu aux Pays-Bas pourrait avoir été dépecé

Johan Van der Heyden, un plombier belge âgé de 56 ans porté disparu depuis quatre mois, pourrait avoir été victime d'un meurtre crapuleux. Selon la police néerlandaise, son corps pourrait avoir été découpé en morceaux dans un hangar à Steenbergen, en province de Brabant-Septentrional. Des recherches y ont été menées samedi afin de trouver des traces de sang, à en croire le portail d'informations régional local BN DeStem.



Depuis un certain temps déjà, les polices belge et néerlandaise ont au moins quatre suspects dans leur viseur. Il s'agit d'une mère, âgée de 39 ans, et de sa fille, qui en a 18, interpellées le week-end dernier à Steenbergen, ainsi que de l'ancien compagnon de la trentenaire, originaire de Bergen op Zoom, et sa nouvelle petite amie, qui vient, elle, de Zoersel en Belgique. Selon des sources citées par BN DeStem, Johan Van der Heyden aurait eu une relation sexuelle rémunérée avec cette dernière. La prostituée et son partenaire néerlandais auraient échafaudé un plan durant l'été afin de s'en prendre au plombier et de le voler, pensant qu'il était riche. L'homme est porté disparu depuis le 2 juin dernier, lorsqu'il a quitté pour la dernière fois son domicile de Lint, près d'Anvers, vers 20h30.