Le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé samedi avoir suspendu le commissaire de police de la circonscription de Plaisir (Yvelines) après l'envoi d'une carte de voeux polémique.



Sur cette carte figure le dessin d'un policier près de sa voiture s'adressant à un homme noir, "rapprochez-vous un peu. Mon taser recharge sur l'allume-cigare", et une légende: "le commissaire et les policiers de la circonscription de sécurité publique de Plaisir vous souhaite une bonne année 2021".



"Dès que j'ai eu connaissance de cette 'carte de voeux', l'Inspection générale de la police nationale a été saisie et a déjà entendu ce commissaire (vendredi). Je l'ai suspendu à titre conservatoire", a tweeté le ministre de l'Intérieur.

Ça jette le discrédit sur l'ensemble du commissariat.

Ce dessin "a choqué beaucoup de monde pour sa connotation raciste", a commenté l'entourage du ministre de l'Intérieur.



Selon une source syndicale des Yvelines, la carte de vœux a provoqué "un tollé en interne" au sein du commissariat de Plaisir, avec des fonctionnaires choqués d'être associés à cette carte. "C'est l'incompréhension. Ça jette le discrédit sur l'ensemble du commissariat", a ajouté cette source à l'AFP.



Contacté, le commissaire n'a pas souhaité répondre aux questions de l'AFP. La police a été secouée ces derniers mois par plusieurs affaires mêlant violences policières et accusations de racisme, dont le tabassage du producteur de musique noir Michel Zecler et l'évacuation controversée d'un camp de migrants place de la République à Paris.

