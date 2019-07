Un contrôle de police à Roissy fait sortir de ses gonds l'ex-ministre grec Varoufakis

(Belga) L'ancien ministre grec des Finances Yanis Varoufakis s'en est pris à un agent lors d'un contrôle de la police française aux frontières samedi à l'aéroport parisien de Roissy et a été brièvement retenu, a-t-on appris de sources concordantes.

Selon les récits d'une source proche du dossier et d'un témoin direct de la scène, l'économiste âgé de 58 ans s'en est pris verbalement à un agent qu'il a accusé d'abus de pouvoir, à la sortie d'un avion en provenance d'Athènes. Yanis Varoufakis n'avait pu être joint par l'AFP en début de soirée pour recueillir sa version des faits. L'ex-ministre, qui a été brièvement retenu, n'a pas été interpellé mais l'un des policiers présents souhaite porter plainte pour des faits d'outrage, a rapporté la source proche du dossier. Selon cette même source, la police aux frontières (PAF) procédait à un contrôle à la sortie de l'avion d'Aegean Airlines qui avait initialement décollé du Caire. "La PAF était sur place pour contrôler les personnes non admises au Caire et qui avaient transité par Athènes", a expliqué la source. "Une personne a bousculé les policiers avant d'être mise sur le côté. Celle-ci est alors montée dans les tours avant de tenir des propos et d'adopter une attitude menaçante", a rapporté la source. Selon un témoin, Baltazar Deguines, interrogé par l'AFP et qui a brièvement assisté à la scène et emprunté le même vol que M. Varoufakis, l'ex-ministre grec aurait notamment déclaré en anglais: "C'est une honte. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous faites honte à votre pays". Une vidéo relayée par le quotidien local espagnol La Nueva Espana montre également M. Varoufakis furieux après un agent et demandant à voir son supérieur hiérarchique. Selon la source proche du dossier, M. Varoufakis voyageait avec un "passeport ordinaire" et aurait après coup reconnu la bousculade, arguant que "le policier prenait trop de place". L'ex-ministre grec a pu ensuite récupérer son passeport avant de repartir librement. Éphémère ministre des Finances d'Alexis Tsipras, M. Varoufakis a mené sans succès la liste Démocratie en Europe en Allemagne lors des dernières élections européennes. (Belga)