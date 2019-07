Un demi-siècle après le drame, le sous-marin la "Minerve" a été retrouvé: "Un apaisement extraordinaire"

Un demi-siècle après le drame, l'épave du sous-marin La Minerve, disparu en 1968 avec 52 hommes à bord, a été retrouvée dimanche au large de Toulon, un "soulagement" pour les familles des marins, qui vont prochainement pouvoir se recueillir lors d'une cérémonie organisée en mer.

"C'est un soulagement, une énorme émotion", a réagi auprès de l'AFP Hervé Fauve, le fils du commandant de La Minerve, lundi matin. "Ils étaient près de nous, pas loin. C'est un apaisement extraordinaire", a abondé Thérèse Scheirmann-Descamps, la veuve d'un des marins.



Le sous-marin ne sera pas renfloué, a précisé lundi après-midi le préfet maritime, vice-amiral d'escadre Charles-Henri du Ché. "On ne touche pas à l'épave, c'est un sanctuaire maritime, c'est le cas pour toutes les épaves, en tout cas dans la marine nationale", a-t-il ajouté au cours d'une conférence de presse.



Depuis toutes ces années, La Minerve reposait par 2.370 m de fond, brisée en trois morceaux, à 45 km (bien 45 km) des côtes, "soit 20 km plus au sud que les endroits qui avaient été recherchés" selon M. du Ché.



Moins d'un mois aura suffi depuis la reprise des recherches pour retrouver les traces de ce bâtiment militaire, coulé en quatre minutes à peine, il y a 51 ans, alors qu'il évoluait dans la rade de Toulon pour une mission de routine.





"Nouveaux moyens"



L'arrivée sur site le 16 juillet du Seabed Constructor, de la compagnie américaine privée Ocean Infinity, a permis de confirmer la localisation de l'épave. Ce navire équipé de la technologie la plus sophistiquée, dont des caméras sous-marines capables de filmer les fonds marins jusqu'à 6.000 mètres de profondeur, avait déjà permis de retrouver la trace du sous-marin argentin San Juan, disparu avec 44 hommes à bord au large de l'Argentine en novembre 2018.



Une première photo montre clairement les lettres "MIN" peintes en rouge sur le kiosque du sous-marin, ainsi que la lettre S, début de la numérotation de la Minerve, "S 647", ce qui ne laisse aucun doute sur le fait qu'il s'agit bien de ce navire.



Dans un communiqué, la ministre des Armées Florence Parly a aussi salué le travail du Commissariat à l'énergie atomique, pour ses analyses des mesures sismiques enregistrées lors de la disparition du sous-marin, et le Shom, le service hydrographique et océanographique de la Marine, qui a assuré la direction scientifique des recherches.



"C'est une journée importante pour les familles, cela fait 50 ans qu'elles attendaient cela", a réagi la ministre lors d'un déplacement à Boulogne-sur-mer: "C'est la raison pour laquelle j'avais demandé de relancer les recherches qui avaient été interrompues, parce que nous bénéficions aujourd'hui de moyens qui n'existaient pas. Le moment était venu de tester les nouveaux moyens".





"Dernier adieu"



Avarie des deux barres arrière, collision avec un bateau, explosion d'un missile, d'une torpille, accident du tube d'aération: de multiples causes avaient été avancées pour expliquer l'accident.



Mais les premiers éléments permettent "d'écarter ces suppositions farfelues qui ont fait souffrir les familles, comme celle d'un problème avec les Russes, ou d'un abordage violent", a assuré Mme Scheirmann-Descamps lundi, même si les autorités n'ont donné aucune explication de la catastrophe. Le vice-amiral d'escadre Charles-Henri du Ché a même rappelé que l'objectif de la mission n'était pas de trouver les causes du drame - un objectif "trop compliqué" selon lui.



En attendant de savoir peut-être un jour exactement ce qui s'est passé, Hervé Fauve est libéré: "Ces 52 marins avaient un peu été abandonnés".



"Quand on meurt pour une cause, c'est important d'aller jusqu'au bout, on leur doit ça", insistait en mars, auprès de l'AFP, celui qui, grâce à son site internet consacré à la catastrophe, avait réussi à fédérer 41 des 52 familles touchées. Et depuis lundi matin il a entrepris de les recontacter, pour leur annoncer la nouvelle: "La plupart des parents des marins sont morts. Il n'en reste que quatre ou cinq, tous les autres sont les épouses ou les enfants".



Une cérémonie, dont la date n'a pas encore été fixée, sera célébrée sur les lieux de la disparition en présence des familles, "dans les semaines ou les mois qui viennent", a précisé le préfet maritime. L'occasion de dire "un dernier adieu" aux disparus, pour M. Fauve.