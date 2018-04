Un Belge de 10 ans fait une terrible chute d'un 'télépulsé' dans les Alpes: "C'est un miracle qu'il soit en vie" (vidéo)

Il se trouvait seul avec sa soeur de 12 ans dans une cabine du "télépulsé" (cabine ouverte où l'on se trouve debout et qui fonctionne trois par trois) quand des témoins l'ont vu tomber et ont donné l'alerte.

Un Belge de 10 ans s'est blessé en chutant de huit mètres d'une télécabine ouverte de la station de ski de Risoul (Hautes-Alpes), a annoncé le parquet de Gap qui a ouvert une enquête.



Victime de multiples fractures au fémur et aux jambes, l'enfant a été héliporté à l'hôpital de Gap mais son pronostic vital n'est pas engagé.



Il se trouvait seul avec sa soeur de 12 ans dans une cabine du télépulsé --cabine ouverte où l'on se trouve debout et qui fonctionne trois par trois-- quand des témoins l'ont vu tomber et ont donné l'alerte.

"C'était un enfer pour moi, j'ai pleuré pendant 6 heures. Mais je suis tellement heureux maintenant: il redeviendra celui qu'il était. C'est un miracle qu'il soit en vie", a confié le père à nos confrères de France 3 (voir la vidéo ci-dessous).





Pour rejoindre le jardin d'enfants



Le télépulsé de 350 mètres de long, qui se trouve sur le front de neige, permet aux skieurs de rejoindre le jardin d'enfants.



"La fermeture des portes est sécurisée de façon à ce que les passagers ne puissent par ouvrir les portes avant l'arrivée en gare", assure le directeur du domaine skiable de Risoul, Marc Hutter.



"Cette remontée mécanique est ouverte depuis 1984 et devait être changée l'année prochaine. Elle restera fermée jusqu'à la fin de la saison", a indiqué de son côté le procureur de la République de Gap, Raphaël Balland.



Une enquête judiciaire a été ouverte par le parquet et confiée à la gendarmerie avec l'appui du PGHM de Briançon. Elle devra notamment déterminer les circonstances de l'accident et les éventuelles responsabilités.