Un enfant de 4 ans décède en France: ses parents placés en garde à vue

Un enfant de 4 ans est décédé vendredi dans le secteur de Saint-Vit (Doubs) et ses parents ont été placés en garde à vue pour être entendus, a-t-on appris auprès du procureur de Besançon.



"L'enfant a été pris en charge ce (vendredi) matin à 08H00 alors qu'il se trouvait avec sa maman sur la voie publique, il était grièvement blessé", a indiqué à l'AFP le procureur Etienne Manteaux.



Malgré l'intervention des secours, il n'a pas survécu. "A ce stade de l'enquête de la compagnie de gendarmerie de Saint-Vit, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé", a souligné le magistrat, précisant que les investigations étaient en cours et qu'aucune piste n'était privilégiée pour l'instant.