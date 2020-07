Un enfant de 9 ans meurt noyé dans la piscine d'un camping en France

Un enfant de 9 ans est mort noyé samedi dans la piscine d'un camping à Angles (Vendée) malgré l'intervention des secours, a-t-on appris auprès des sapeurs-pompiers et du maire.



"Nous avons été appelés peu après 13H00, un enfant de 9 ans est décédé alors qu'il venait de sauter dans une piscine. Les tentatives pour le ranimer se sont révélées infructueuses", a déclaré à l'AFP le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Vendée.



Selon le maire d'Angles, Joël Monvoisin, la famille du garçon venait d'arriver en vacances. "Le garçon est parti seul à la piscine, il a plongé dans l'eau trois minutes avant la fermeture de la piscine et on voit qu'il s'est senti perdu et qu'il s'est débattu sur les caméras de vidéo surveillance. Il a peut-être fait un malaise après avoir effectué 600 km en voiture", a déclaré M. Monvoisin.

La tentative de réanimation a duré une heure et demi

C'est une résidente du camping qui a découvert le corps inanimé dans l'eau. Son mari lui a prodigué les premiers secours avant l'arrivée des pompiers et du Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR).



"La tentative de réanimation a duré une heure et demi. Les parents et les deux jeunes frères ont été pris en chargé à l'hôpital de La-Roche-sur-Yon. Ils sont effondrés", a ajouté le maire, rappelant qu'il est "important que les parents surveillent leurs enfants quand ils se baignent".



Une enquête a été ouverte et une autopsie sera pratiquée à Nantes.