Un enfant tué dans une course poursuite à Lorient, un autre entre la vie et la mort

(Belga) Un enfant a été tué et un autre est entre la vie et la mort après avoir été percuté dimanche dans l'agglomération de Lorient par une voiture ayant fui un contrôle routier, a-t-on appris lundi de source judiciaire.

"L'un d'eux est décédé des suites de ses blessures. Le second enfant est hospitalisé dans un état grave et son pronostic vital est toujours engagé lundi", a déclaré à l'AFP le procureur de la République de Lorient Laureline Peyrefitte, précisant que "le conducteur et sa passagère sont activement recherchés". (Belga)