Un enseignant inculpé de viol et d'agressions sexuelles sur une dizaine de lycéennes en France

Un enseignant d'un lycée de Nancy, en France, a été mis en examen jeudi pour un viol et des agressions sexuelles commis sur cinq lycéennes. Il a été placé en détention, selon les informations délivrées par le parquet. L'affaire avait débuté mi-septembre, lorsque le proviseur de cet établissement du centre-ville avait signalé "des échanges de messages, dont certains à caractère sexuel, entre cet enseignant et une élève de 17 ans", indique le parquet de Nancy.

Entendu par les gendarmes de la brigade de recherches de Nancy, l'homme avait été mis une première fois en examen le 1er octobre pour harcèlement sexuel, corruption de mineur et agression sexuelle par personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction. Il avait alors été placé en détention judiciaire avec interdiction d'exercer une activité en lien avec les mineurs.



Par la suite, dix jeunes filles ont témoigné avoir été victimes de fait de même nature de la part de cet enseignant, alors qu'elles étaient scolarisées dans cet établissement. L'une d'elles a même déclaré avoir été violée. Les faits se seraient déroulés sur sept ans, entre 2012 et 2019, toujours selon le parquet. L'enseignant a gardé le silence durant sa garde à vue et devant le juge d'instruction.