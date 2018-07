Un ex-élu MR accusé d'avoir promis une régularisation contre paiement

(Belga) L'ancien conseiller communal MR de la Ville de Bruxelles Alain Nimegeers est accusé par un sans-papiers de lui avoir promis une régularisation en échange d'un paiement de 3.000 euros, selon des informations de la RTBF qu'elle diffuse samedi soir.

Alain Nimegeers a été forcé à la démission du conseil communal en mai dernier, après son déménagement vers une commune de Wallonie. Les faits présumés racontés par la personne sans-papiers concernée, ont cependant eu lieu quand Alain Nimegeers était encore en poste à la Ville de Bruxelles. L'individu, auquel la RTBF donne le nom d'emprunt de Samir, a expliqué au groupe de médias de service public avoir "rencontré M. Nimegeers grâce une connaissance", qui était "en contact avec M. Nimegeers dans le cadre de l'obtention d'un logement social moyennant paiement d'une somme de 2000 euros". L'homme de 32 ans d'origine marocaine affirme avoir rencontré le conseiller communal "pour la première fois fin janvier, dans un café du nord de Bruxelles". "Il m'a alors dit qu'il pouvait m'obtenir des papiers contre 3000 euros", raconte-t-il à la RTBF. Une somme de 2.750 euros sera donnée trois jours plus tard lors d'un second rendez-vous, car Samir n'avait pas pu se procurer la somme totale, affirme-t-il. Selon la RTBF, l'élu a promis une issue favorable dans les trois mois, fin avril ou début mai. Samir n'a cependant reçu aucune bonne nouvelle sur ce sujet depuis. Mais il indique avoir obtenu un nouveau rendez-vous avec Alain Nimegeers, lors duquel il enregistre les conversations, des enregistrements qui ont été transmis à la RTBF. Dans une conversation, on y entend l'élu expliquer la manière dont ses relais, que l'on suppose être des fonctionnaires dans des administrations, interviennent à sa demande pour pousser un dossier, que ce soit "pour le logement" ou "pour les papiers". (Belga)