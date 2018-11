Un forcené avec une grenade demande à ce que des "gilets jaunes" soient reçus à l'Elysée

(Belga) Un forcené vêtu d'un gilet jaune et tenant à la main une grenade, qui pourrait être lacrymogène, demandait, vendredi sur un centre commercial d'Angers, à ce que les "gilets jaunes" soient reçus à l'Élysée, a-t-on appris de sources concordantes, confirmant une information de BFMTV.

Le RAID et une équipe de déminage ont été appelés sur place, selon la police. "Il est tout seul et a dans les mains un objet qui ressemble à une grenade lacrymogène. Le directeur départemental de la sécurité publique négocie avec lui", a déclaré le procureur de la République d'Angers Yves Gambert. "Il revendique que les gilets jaunes soient reçus à l'Elysée", a ajouté le magistrat. L'alerte a été donnée à 16h45. Un périmètre de sécurité a été établi par la police. L'homme "parle d'explosifs" et détient "des sacs", selon la police, qui a identifié l'auteur. Il se trouve sur une station de lavage du centre commercial Espace Anjou, près d'un point de blocage tenu depuis une semaine par les "gilets jaunes". Ces derniers se sont désolidarisés du forcené, selon la préfecture, qui évoque des "revendications floues". (Belga)