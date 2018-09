Un garçon de 5 ans sauve sa maman en appelant les pompiers: "J'avais pas peur"

Chris, un enfant de 5 ans qui habite Paris, est considéré comme un super héros. Il a sauvé sa mère d’un malaise. Hier, les pompiers ont diffusé l'enregistrement de l'appel au 112.

Il est haut comme trois pommes mais il a déjà une sacrée assurance. Chris Samuel n’a que 5 ans et il se souvient parfaitement de cette matinée-là. "En fait j’étais en train de marcher et d’un coup tu étais tombée (ndlr: en parlant à sa mère). Après j’ai commencé à pleurer et puis j’ai appelé les pompiers parce que ma maman elle m’avait dit le numéro. J’avais gardé tout dans ma tête et j’avais pas peur", raconte le garçon à Julien Fautrat, qui a rencontré mère et fils pour RTL France.

En écoutant l’échange avec les pompiers, Viviane, sa mère, est émue. "Je me dis qu’il m’a vraiment sauvé la vie. Je me dis que s’il n’avait pas fait cet appel, peut-être que je serais restée comme ça et voilà. Je suis scotchée", confie-t-elle.

Un petit garçon avec autant de sang-froid, c’est une situation rare pour le caporal chef Jessy Moyon qui a reçu l’appel de Chris. "Comme quoi un petit garçon de 5 ans est capable d’appeler les secours, de donner son adresse et d’expliquer tout ce qui se passe. Les numéros d’urgence sont à connaître vraiment depuis le plus jeune âge. C’est vraiment un appel assez surprenant du fait de la sérénité qu’il avait dans sa voix", souligne le sapeur-pompier parisien.

Le fils de Viviane fait figure d’exception. Les pompiers constatent que même les adultes pour la plupart ignorent les numéros d’urgence.