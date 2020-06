Un groupe de construction belge érigera la gare parisienne de Saint-Denis Pleyel: voici à quoi ressemble ce projet à 100 millions d'euros (photos)

Le groupe belge Besix, a annoncé mardi qu'il contribuera à la construction de la Gare Saint-Denis Pleyel du Grand Paris Express, au nord de Paris. Les travaux, réalisés par la filiale française du groupe, dureront 53 mois et seront clôturés pour les Jeux Olympiques de 2024 dont la gare desservira les principales installations.



Le contrat, supérieur à 100 millions d'euros, comprend les travaux d'aménagement de la gare sur une surface totale de 34.000 m² répartis sur neuf niveaux dont quatre souterrains. Conçue par l'architecte Kengo Kuma, Saint-Denis Pleyel sera, au croisement de quatres nouvelles lignes, la plus grande gare du Grand Paris Express. Elle accueillera quotidiennement 250.000 voyageurs. Les artistes Stromae et Luc Junior Tam avaient été désignés, fin 2017, pour travailler en collaboration avec l'architecte Kengo Kuma et contribuer à la dimension esthétique, sensible et poétique de la gare, dans le cadre du programme "Tandems" de la Société du Grand Paris.



@BELGA



