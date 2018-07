Un hommage à la fin de la Grande Guerre lors de la Fête nationale

(Belga) La Fête nationale rendra hommage à la fin de la Première Guerre mondiale et aux cinq années de règne du roi Philippe, ont annoncé les différentes autorités lundi lors de la présentation des activités de cette édition 2018. La campagne fédérale "La Belgique, autrement phénoménale" contribuera également à donner une image positive du pays.

Comme chaque année, le bal national ouvrira les festivités dès 19h vendredi sur la place du Jeu de balle, dans le quartier des Marolles, à Bruxelles. Plastic Bertrand, Lio et Daddy K entre autres s'y produiront à l'occasion d'un concert. Vendredi soir, le roi Philippe et la reine Mathilde assisteront également au concert prélude à la Fête nationale à Bozar. Après le traditionnel Te Deum samedi matin à la cathédrale des saints Michel et Gudule, le défilé militaire et civil sera lancé à 16 heures. Il fera ponctuellement référence aux commémorations de la guerre 1914-18, notamment avec la présence d'équipements de l'époque et de 29 descendants de soldats qui ont combattu durant la Première Guerre mondiale. La Défense, les polices locales et fédérale, les douanes ainsi que la protection civile profiteront également de leurs activités dans Bruxelles pour souligner leurs besoins en recrutement. Tous les détails des différents événements organisés lors de la Fête nationale sont disponibles sur le site www.2107.be.