Un hommage national rendu au gendarme héroïque Arnaud Beltrame (en direct sur RTLinfo.be et RTLplay à 10h)

La République française honorera ce matin aux Invalides le gendarme mort dans l’attaque terroriste de l’Aude. Un hommage qui symbolise le besoin d’incarnation de la nation, et qui a pour but de réunir tous les citoyens quel que soient leurs convictions politiques ou religieuses.

Une journée d'hommage en France est consacrée au lieutenant-colonel, Arnaud Beltrame, qui s'est substituée à une otage, lors de l'attaque de Trèbes dans l'Aude, vendredi dernier. Le cortège, portant sa dépouille, partira, de la place du Panthéon, à 10 heures, pour se diriger vers les quais de la Seine, puis enfin, rejoindre la cour des Invalides. C'est là, que le président de la république, Emmanuel Macron, prononcera l'éloge funèbre et élèvera le gendarme, au grade, de commandeur de la légion d'honneur. Hier soir, les frères d'armes d'Arnaud Beltrame ont pu se recueillir devant son cercueil, caserne Tournon à Paris...

Une veillée, à laquelle a assisté Morad Djabari, envoyé spécial de RTL. Jusque tard dans la nuit, des gendarmes, le plus souvent en tenue, viennent dans cette caserne de la garde républicaine rendre un dernier hommage à Arnaud Beltrame. Parmi eux, Daniel Serdan, ancien du GIGN et ancien collègue et ami du lieutenant-colonel: "C'était un beau mec, souriant, des beaux yeux. Quand je suis devant son cercueil, c'est d'une tristesse. Et on se dit qu'on pourrait être à sa place".

Placé au milieu de la pièce, dans une petite salle aménagée pour l'occasion, le cercueil est couvert d'un drapeau bleu-blanc-rouge avec un portrait d'Arnaud Beltrame posé dessus, entouré de chaises faisant le tour de la pièce. C'est ici que s'asseoit, se recueille et prie ses frères d'armes dans un silence assourdissant. Colette, secrétaire de l'association des anciens gendarmes des Yvelines est venue, elle aussi, rendre hommage. "Arnaud, je l'appelle comme ça, comme si c'était mon fils. C'est très solennel, il y a beaucoup de recueillement, beaucoup de simplicité". À l'extérieur, certains passants anonymes viennent déposer quelques roses et gerbes de fleurs.